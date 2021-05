Nach nur drei Tagen endete die Wasserrechtsverhandlung zum Südabschnitt der S1 inklusive Lobautunnel. Wolfgang Rehm von der Umweltorganisation „Virus“ ist erbost: „Weder Bürgerinitiativen noch die betroffenen Gärtnereien oder Gemüsebaubetriebe können zufrieden sein. Die Wasserrechtsbehörden haben gemauert.“ Es sei zwar erwartbar gewesen, dass die niederösterreichischen und die Wiener Landesbehörden das Verfahren im Sinne ihrer Landespolitik führen. Die Stadt Wien genehmigte erst vor Kurzem fast eine halbe Milliarde Euro für den Bau der Stadtstraße in Aspern, die beim Knoten Raasdorf auf die S1 trifft. Ohne Lobautunnel ergibt aber die Stadtstraße nicht viel Sinn.

„Bei dieser Verhandlung hatten wir aber zudem die Situation, dass der wichtigste Gutachter schon deshalb als befangen anzusehen war, weil er zeitgleich zu seiner Aufgabe als Prüfgutachter der Behörde auch als Auftragnehmer der Asfinag tätig war“, so Rehm weiter. So etwas sei ihm noch nicht untergekommen. „Dieser Gutachter ist auch dafür verantwortlich, dass im UVP-Beschwerdeverfahren unzureichende Untersuchungsmethoden eingesetzt und zentrale Beweisfragen unzulässig ins nunmehrige Wasserrechtsverfahren ausgelagert wurden.“

Ebenso hätte sich der Gutachter zu geforderten Verbesserungsaufträge seit Jahren nur mit Teilerfüllungen zufriedengegeben. Der Verwaltungsgerichtshof stelle an Parteien Anforderungen, die oft nur durch Beiziehung eines eigenen Gutachters erfüllbar seien. „Dementsprechend hatten wir auch mit dem gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Josef Lueger einen profilierten Hydrogeologen mitgebracht“, so Rehm. Doch der sei kaum zu Wort gekommen, denn obwohl die Verhandlung auf vier Tage plus Nachzeit anberaumt war, konnte der Gutachter der Bürgerinitiativen das Vorbereitete kaum anbringen, seine Redezeit wurde ohne Vorwarnung gekappt. „Ein faires Verfahren war so nicht mehr gewährleistet, ein Rechtsanwalt, der Gemüsebaubetriebe vertritt, ist unter Protest aus dem Verhandlungssaal ausgezogen“, berichtet Rehm.

Die Gärtnereien und Gemüsebaubetriebe waren stark vertreten, sie fürchten um ihr Wasser. „Wenn wir da kein Wasser mehr haben, können wir nicht mehr produzieren“, hieß es.

„Asfinag kam den Forderungen nicht nach“

Die Asfinag sei aber ihren Forderungen um adäquate Ersatzwasserversorgung nicht nachgekommen, so Rehm. Alexander Walcher von der Asfinag kontert: „Wir haben viel Erfahrung mit dem Tunnelbau und haben eine Baumethode entwickelt, wo sicher gestellt wird, dass der Grundwasserstrom permanent funktioniert und es damit weder zu Absenkungen des Grundwasserhaushalts noch zu Aufstauungen im Oberstrombereich kommt.“

Rehm beklagt auch, dass bei den Anlagen zur Aufrechterhaltung der Grundwasserkommunikation erneut gestritten werden müsse. So sei offenbar noch nicht gewährleistet, dass diese Anlagen bereits mit dem Lobautunnel miterrichtet werden. Dadurch könnte es – bei nachträglicher Errichtung – zu wahren „Wasserspielen“ im Tunnel, der ja im Grundwasser errichtet werden soll, kommen.