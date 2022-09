Schlafzimmer hell erleuchtet: Anrainer klagen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ein betagtes Ehepaar ist sehr unglücklich“, berichtet Grünen-Klimastadtrat Andreas Vanek: Denn seit die Raiffeisen-Bank im Stadtl ein neues Gebäude errichtet hat, strahlt dieses über die Nachbargärten hinweg ins Schlafzimmer und beleuchtet es die ganze Nacht.

Eine Vorsprache bei der Bank brachte nur den Vorschlag, das Rollo herunterzulassen. „Das taten wir im Frühjahr auch“, erklären die Eheleute. „Aber in der Sommerhitze bei geschlossenem Fenster zu schlafen, das halten wir nicht aus.“

Der für Umweltfragen zuständige Vanek nahm sich des Falls an. Die sogenannte „Lichtverschmutzung“, also das Beleuchten rund um die Uhr, werde immer mehr zum Thema: „Im konkreten Fall ist die Lichtstärke aber bei Weitem nicht so stark, dass man als Gemeinde einschreiten könnte.“

Es stelle sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Ebenso der Energieverbrauch, wenn auch dank moderner Leuchtmittel eher gering, werde immer mehr zum Thema. „Das Land NÖ stellt die Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten ab 22 Uhr ein“, so Vanek. Jetzt seien auch Firmen gefordert, die Beleuchtung ihrer Gebäude zu reduzieren. Er will in der Gemeinde eine Initiative starten.

Derweil reagierte Raiffeisen-Geschäftsleiter Georg Pregesbauer verständnisvoll: „Das ist eine gute Idee. Wir werden in Zukunft die Beleuchtung um 22 oder 23 Uhr abdrehen.“

