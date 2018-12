Am Dienstag der Vorwoche war in der städtischen Neuen Mittelschule (NMS) Tag der offenen Tür. Und während die meisten Schüler ihre Bildungsstätte der Öffentlichkeit präsentierten, wurde eine Klasse auf Ausflug geschickt.

Dies brachte so manche Eltern zur Weißglut, ein aufgebrachter Vater meldete sich bei der NÖN. Laut ihm wurden die Schüler absichtlich von der Veranstaltung ausgeschlossen. Man würde ihnen vermitteln, sie seien zu „dumm“, um teilzunehmen. „Die Kinder sind dadurch von vornherein als nicht intelligent abgestempelt“, so der Vater.

In dieselbe Kerbe schlägt die Mutter eines anderen Schülers: „Ich bin wirklich verzweifelt“, sagt sie. „Mir kommt es so vor, als hätten sich alle gegen die Klasse verschworen.“ Gespräche mit dem Direktor, den Lehrern und auch mit SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec hätten keine Lösung gebracht.

Direktor Michael Paternostro stellt die Situation klar. | Kremsmayer

Die NÖN fragte bei Schulleiter Michael Paternostro, er ist auch SP-Vize der Stadt, nach. Er relativiert die Situation: „Manche Eltern sind leider anderer Meinung als die Schule. Die Vorwürfe sind weit hergeholt.“ Dass Schüler während eines Tages der offenen Tür einen Ausflug machen, passiere immer wieder. Der Grund dafür sei Platznot. „Wer mich kennt, weiß, dass ich stets darum bemüht bin, alle Schüler am Geschehen teilhaben zu lassen“, so Paternostro.

Eine weitere Tatsache stößt den Eltern sauer auf: Die Klasse wurde jüngst in einen neuen Raum verlegt. Dieser hat Glastüren und sei daher „kein richtiger Unterrichtsraum“, so der Vater. Tatsächlich wurden die Schüler erst kürzlich dorthin umgesiedelt, wie Paternostro erklärt. Es handle sich um freigewordene Räume im Erdgeschoß. Und: „Die betreffende Klasse hat das schönste Zimmer bekommen“, so der Schulleiter.