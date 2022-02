Sonnenpower steht zum Verkauf

Christoph Demuter, vielen als ehemaliger Verwalter der Feuerwehr Groß-Enzersdorf bekannt, konnte letzte Woche seinen Vertrag unterzeichnen: Er hat acht Paneele der städtischen Solaranlage an der Groß-Enzersdorfer Volksschule erstanden. Insgesamt konnten 330 Stück zu je 225 Euro von Bürgern erworben werden. Alle Anteile sind bereits vergeben. Das investierte Kapital wird mit 1,75 Prozent verzinst.

Nicht nur Anteile am Sonnenwerk der Volksschule konnten gekauft werden, auch jene am Dach des Kindergartens Seeadlergasse und am Probstdorfer Feuerwehrhaus waren angeboten. Wann öffnet sich das nächste Fenster für interessierte Bürger? „Noch vor dem Sommer“, versichert SPÖ-Vizebürgermeister Robert Fehervary. „Auf allen öffentlichen Gebäuden soll künftig mit Solarenergie gearbeitet werden.“

Demnächst folge eine Anlage am Zubau der Volksschule Oberhausen, auf der Mittelschule und auf weiteren Kindergärten. Mit der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) sowie der Klima- und Energiemodellregion Marchfeld (KEM Marchfeld) realisierte die Stadtgemeinde im letzten Jahr diese erste Tranche des Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsprojekts mit einer Gesamtleistung von über 120 kWp.

„Die Photovoltaik-Offensive der Gemeinde soll weitergehen“, freuen sich Fehervary und Grünen-Klimaschutzstadtrat Andreas Vanek über den regen Zuspruch.

Investitionen in den Klimaschutz seien der sinnvollste Schritt in eine nachhaltige Zukunft: „Dazu ist jetzt noch die Gründung einer Energiegemeinschaft geplant.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren