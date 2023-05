Sopranistin tauchte aus dem Wasser auf

Das 19. Konzert in der Au stand – in Ton und Wort und in der Auen-Landschaft ohnehin – ganz im Zeichen der Romantik. Zu Pfingsten fand es in Groß-Enzersdorf vor dem Altarm der Donau mit englischer Orchestermusik unter der souveränen Leitung von Konstantin Ilievsky, dem Marchfelder Quartett und einem Jazz-Vormittag statt.

Als besondere Einlage tauchte die Sopranistin Sabina Zapior wortwörtlich aus den Fluten auf (sie hatte sich während der Corona-Zeit zur Tauchlehrerin ausbilden lassen) und sang die Arie der Rusalka. Dazu gab es einen interessanten Einblick unter die Oberfläche des Altarms mit einer Fotoausstellung der örtlichen Unterwasserwelt.

Das spektakuläre „Auftauchen“ von Sopranistin Sabina Zapior war sicherlich eine gelungene Überraschung beim 19. Konzert in der Au. Foto: Slad

Am Montagvormittag verzauberten Rosario Bonaccorso, selbst Leiter eines internationalen Jazzfestivals in Ligurien, mit dem Trompeter Fulvio Sigurtà und dem Gitarristen Alessio Menconi das Publikum mit „Romantic Jazz Time“.

Das Marchfelder Quartett mit den Groß-Enzersdorfer Künstlern Pia Onuska und Viktor Novikov spielte elegant und mitreißend Schumann, Schubert und Haydn. Die Schauspieler Michaela Pills-Reading, Andrea Nitsche und Martin Sommerlechner lasen jeweils zu den drei Konzerten aus einer breiten Palette von Romantik und romantischer Literatur.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.