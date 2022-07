Groß-Enzersdorf Sorge um Grünstreifen wegen Bauprojekt

Lesezeit: 2 Min UK Ulla Kremsmayer

Johannes Baumgartner will den Grünstreifen zwischen Donau-Oder-Kanal, Tiefkühlwerk, Kindergarten und einem Brunnenschutzgebiet retten. Foto: Ulla Kremsmayer

J ohannes Baumgartner will verhindern, dass ein Garagenplatz in Groß-Enzersdorf die Natur verdrängt. Laut Gemeinde steht sowieso noch Prüfung an.