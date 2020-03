Lange hat es gedauert, denn dem Verhandlungsteam der Roten wie der Grünen war wichtig, „nicht ein schnelles, sondern ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen“. Intensiv wurde über Kommunikation und Inhalte diskutiert, bevor es darum ging, wer welche Aufgaben übernimmt.

„Künftig werden alle Beschlüsse dahingehend geprüft, ob sie den Zielen des Klimaschutzes und der Inklusion, also der gesellschaftlichen Teilhabe unabhängig von Faktoren wie Herkunft, Behinderung oder Lebensalter, entsprechen“, so die Grünen. Klar war allen aber auch, dass die sich schon in der Detailplanung befindlichen Projekte wie Volksschulzubau, Busbahnhof und Stadtsaal-Umbau schnell weiter vorangetrieben werden.

Alle großen Parteien erhalten drei Stadträte

Die Ressortaufteilung wird neu gestaltet: Alle großen Parteien sollen drei Stadträte bekommen, „um eine wertschätzende Zusammenarbeit zu gewährleisten“. Für die Roten werden Robert Fehervary, Erich Mayer und Uschi Adamek in den Stadtrat einziehen. Vizebürgermeister Michael Paternostro tritt aus persönlichen Gründen zurück.

Bei den Grünen werden Andy Vanek – wieder für das Ressort Verkehr und Mobilität – und Martin Sommerlechner für Kultur den Stadtrat besetzten. Dazu kommt Reinhard Pusch für das neue Ressort „Nachhaltige Stadtentwicklung & Digitalisierung“. Er ersetzt Peter Comhaire, der dafür vorgesehen war. Als Belgier hätte er zwar Gemeinderat werden können, aber nicht Stadtrat. Pusch, der in dem Bereich international Erfahrung gesammelt hat, soll die Digitalisierung vorantreiben und das Online-Dienstleistungsangebot der Stadt barrierefrei machen.

Vanek: „Ein wichtiger Bestandteil der Arbeitsvereinbarung ist, dass wir in jedem Ressort kompetenten Menschen, die in der Stadtgemeinde wohnen, die Chance geben möchten, sich einzubringen. Wir freuen uns, dass wir mit allen diesen Weg gehen werden und auf eine konstruktive Zusammenarbeit.“

Obereigner-Sivec betont die Gemeindearbeit auf Augenhöhe, die auch mit den anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen gelebt werden soll: „Klare Zielsetzung ist, begonnene Projekte zügig, wirtschaftlich und verantwortungsvoll zu realisieren und die Gemeinde zukunftsfit zu machen – für alle Generationen. Dabei wollen wir unser Ziel der Stadt des Füreinanders weiterverfolgen.“