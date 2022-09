Groß-Enzersdorf Stadtl kommt bald ins Kino

Lesezeit: 2 Min UK Ulla Kremsmayer

Filmpremiere in der Kirche: Filmemacherin Anita Lackenberger mit SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, Grünen-Kulturstadtrat Martin Sommerlechner und Pfarrer Arkadiusz Borowski. Foto: Ulla Kremsmayer

A nita Lackenberger dokumentierte in „Landnahme“ die Kolonialisierung in NÖ. Gedreht wird auch in Groß-Enzersdorf.