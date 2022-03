Stadtl sucht Quartiere für Flüchtlinge

Robert Nepp, Ortsvorsteher von Franzensdorf, wollte helfen. Eigentlich schon 2015 bei der Flüchtlingswelle, doch damals „war ich noch nicht so weit“. Jetzt schon: „Wir haben ein Zimmer hergerichtet, können eine Frau mit Kind aufnehmen.“

Dann organisierte er ein Lichtermeer, trommelte Gemeindevertreter zusammen, die Flüchtlingshelfer der Willkommensplattform, die 2015 gegründet wurde, Nachbarn und Bekannte. Viele Groß-Enzersdorfer kamen.

Über 200 Menschen beim Lichtermeer im Stadtpark

Nepp habe weit über 200 Menschen gezählt, die das Herz aus Kerzen im Stadtpark umringten. Organisatorische Unterstützung bekam er von SPÖ-Vizebürgermeister Robert Fehervary und letztlich waren Vertreter aller Fraktionen am Hauptplatz versammelt. Viele fragten bereits, wo sie ihre Spenden hinbringen könnten.

Das Lichtermeer war erst der Auftakt, schon am nächsten Tag telefonierte sich SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec durch die Bürgerschaft, fragte vor allem, wer ein freies Quartier habe, denn die ersten Ukrainer waren bereits eingetroffen. Ein großer Landwirt suchte Quartier für die Familie seines Betriebsleiters, ein anderer Bauer hatte bereits ein halbes Dutzend aufgenommen und suchte weitere freie Betten.

Meist sind es schon länger ansässige Ukrainer, die ihre Verwandtschaft hergelotst haben. Hans C. harrte derweil des Anrufs seiner ukrainischen Freundin, wann er sie von der ungarischen Grenze abholen sollte – doch der kam nicht. Die Familie hatte Quartier in einem ukrainischen Dorf gefunden. „Wir stehen bei ungefähr 30 Ukrainern“, sagte Obereigner-Sivec am Montag, und es würden mehr. Noch nicht alle seien beim Meldeamt gewesen.

Mütter wollen ihre Kinder in die Schule bringen, erst die Direktoren oder die Quartiergeber bringen ihre Schützlinge zum Meldeamt. Einige sind in Zimmern der hiesigen Bäckerei untergekommen, andere in Privatquartieren. „Wir suchen Quartiere und haben einen Aufruf auf die Gemeinde-Website gestellt“, so die Bürgermeisterin.

Die Rahmenbedingungen sind aber noch nicht alle geklärt. Die Flüchtlinge erhalten Aufenthaltstitel und Versicherungsnummer, ob sie Asyl beantragen, war meist noch nicht klar. Bei Nepp ist eine Mutter mit Kind eingezogen: „Sie sind noch sehr verschreckt, sitzen ängstlich am Handy und verfolgen die Ereignisse.“

