Stadtler könnte Landes-AMS leiten

Der 58-jährige Georg Grund-Groiss aus Groß-Enzersdorf, er leitet die AMS-Geschäftsstelle in Gänserndorf, ist jetzt im Gespräch als neuer NÖ-Landeschef des Arbeitsmarktservice.

Der bisherige Geschäftsführer der AMS-Landesstelle, Sven Hergovich, schied noch am Tag nach der Landtagswahl und seiner Kür zum SPÖ-Landesvorsitzenden aus dem AMS aus.

Damit ist Grund-Groiss wieder im Spiel. Er hatte sich bereits vor knapp fünf Jahren für diese Position beworben, ist aber damals trotz bemerkenswerter AMS-Karriere dem jungen Senkrechtstarter Hergovich unterlegen. Jetzt wären aber wohl Expertise und Erfahrung gefragt, um das AMS durch krisenhafte Zeiten zu führen – und damit steigen die Chancen für Grund-Groiss.

Grund-Groiss hat alle AMS-Ebenen durchlaufen

Er hat bereits alle Ebenen der Arbeitsmarktbehörde durchlaufen, war Klientenberater, Arbeitsmarktbeobachter, Öffentlichkeitsarbeiter, baute das Callcenter mit heute über 100 Mitarbeitern auf und war zuletzt zehn Jahre lang Geschäftsstellenleiter in Wr. Neustadt, ehe er als Groß-Enzersdorfer nach Gänserndorf „heimkehrte“. Dazu machte sich der studierte Philosoph stets recht grundsätzliche Gedanken zur Arbeitswelt, schrieb viel beachtete Bücher, etwa über „Arbeit und Gerechtigkeit“, machte Vorschläge zum Grundeinkommen und hat wieder ein neues Buch über die Arbeitswelt der Zukunft in der Pipeline.

Noch sei es zu früh für Spekulationen, meint Grund-Groiss selbst. Er überlege noch, sich zu bewerben, und möchte dies jedenfalls in seiner Geschäftsstelle und mit dem Regionalbeirat in Gänserndorf besprechen, sagt er. Schließlich könne er auch in Gänserndorf noch einiges bewirken.

Den Zug weiter hinauf spürt man allerdings auch: „In der Landesgeschäftsführung wäre eine lange Einarbeitungszeit derzeit wohl nicht opportun.“ Grund-Groiss könnte die Voraussetzung für eine rasche, pragmatische Übernahme mitbringen. Ob der Verwaltungsrat und die Sozialpartner auf Bundes- und Landesebene, die die Entscheidung zu treffen haben, ebenso denken, ist noch offen.

Ein Verlust für den Bezirk

