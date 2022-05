„Stadtlerin“ Susanne Kraus-Winkler ist jetzt Staatssekretärin

Susanne Kraus-Winkler stammt aus einer der ältesten in Groß-Enzersdorf ansässigen Familien, der Familie Winkler. Vater Robert Winkler, besaß ausgedehnte Felder und den „Gasthof zur Sonne“ hinter der Kirche. Die Eltern bauten in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts dazu noch das Hotel und die Taverne am Sachsengang.

Arbeiten im elterlichen Betrieb

Die Kinder, Susanne und Nikolaus, arbeiteten von früh auf mit. „Ich bin im elterlichen Gasthof aufgewachsen und habe nie was anderes gesehen, als dass die gesamte Familie in der Gastronomie und Hotellerie gelebt und gearbeitet hat“, berichtet Kraus-Winkler. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium arbeitete sie im familieneigenen Betrieb mit, bis 1998 führte sie ihn auch.

Suche nach eigenen Wegen

Das Verhältnis zur älteren Generation war aber nicht einfach: „Mein Vater war noch sehr aktiv im Betrieb und eine Übernahme zu sinnvollen Konditionen war für mich nicht durchsetzbar. Es blieb mir daher nichts anderes übrig, als eigene Wege zu gehen“, sagt sie. „Das war damals sehr schwer für mich. Denn ich musste fast von null neu anfangen, was mit 43 Jahren und zwei Kindern gar nicht so leicht war.“

Ihr Mann Michael Kraus, damals unter anderem Vorstand der SCS, habe sie sehr unterstützt. Sie übernahm die Geschäftsführung der Pyramide in Vösendorf und später Anteile des Loisiums. Kraus-Winkler baute als Geschäftsführerin die Loisium-Gruppe auf und aus, erweiterte sie um weitere Standorte in der Südsteiermark und in Frankreich. Dazu kamen Spitzenfunktionen in diversen Gremien, in der Wirtschaftkammer, aber auch auf internationaler Ebene: Sie wurde Präsidentin des europäischen Dachverbandes HOTREC.

Bleibt den Wurzeln treu

„So konnte ich durch den Weggang viel dazulernen und spannende Aufgaben übernehmen, die ich von zu Hause nicht hätte machen können.“ Nach Groß-Enzersdorf kommt sie immer wieder gern zurück: „Mit dem Marchfeld verbindet mich noch sehr vieles. Ich habe mit meinem Bruder eine Landwirtschaft, die ich an ihn verpachtet habe, und viele Jugendfreunde, mit denen ich in Kontakt bin. Ich bin hier regelmäßig unterwegs, auf Besuch oder um Spargel und Erdbeeren zu kaufen.“ Und schließlich steht ihr Islandpferd in Oberhausen.

Ob Sie als Tourismusexpertin Groß-Enzersdorf einen Tipp geben würde? „Von außen gibt man keine Tipps.“ Doch sie konnte bemerken, dass vieles neu gestaltet wurde und sich die Stadt lebendig und lebenswert präsentiere: „Durch das Zusammenwachsen mit dem Großraum Wien ist zusätzliche Dynamik entstanden. Durch die Nähe der Donau-Auen ist ein tolles Erholungsgebiet vor der Haustüre verfügbar.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.