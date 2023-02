Stadtrat Andreas Vanek: „Müssen auch mobil denken“

Zur „Zukunft der Mobilität“ lud die grüne Zukunftswerkstatt zum Kongress nach Wien. Ein Pflichttermin für Mobilitätsstadtrat Andreas Vanek. Hauptthema war, dass „wir auch in unserem Denken mobil werden müssen. Nicht alles, was immer so war, wird angesichts der Klimakrise auch in Zukunft so sein“, macht Vanek klar.

Bei den Messeständen interessierte Vanek sich besonders für E-Carsharing-Systeme. „In unserer Gemeinde stehen zwei Fahrzeuge zur Verfügung. In der Nutzung ist aber noch viel Luft nach oben. Ich möchte das Angebot deutlich ausbauen“, so der Klimastadtrat. Ein weiteres Thema waren selbstfahrende Kleinbusse. Ein Versuch läuft derzeit in Pörtschach in Kärnten. Vanek dazu: „Der größte Kostenfaktor im öffentlichen Verkehr ist der Lenker. Mit selbstfahrenden Kleinbussen könnten wir auch in unseren kleinen, abseits der Hauptstrecke gelegenen Ortschaften wie Mühlleiten, Franzensdorf, Rutzendorf oder Schönau gute Mobilität anbieten.“

Zeit sei am Rande des Kongresses auch für ein Gespräch mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler gewesen. Vanek berichtet: „Sie unterstützt seitens des Ministeriums S-Bahnausbau oder Überlandstraßenbahnen nach NÖ, wobei aber in der Umsetzung der Ball bei den Ländern Wien und NÖ liege.“

Vaneks Vorschlag dazu: den länderübergreifenden, öffentlichen Verkehr ins Verkehrsministerium übertragen. Dort sollen Verbesserungen geplant und Leistungen bestellt werden. Die Kosten wären dann im Zuge des Finanzausgleichs den Ländern zu verrechnen.

„Das will ich ernsthaft weiterverfolgen, denn sonst geht der Ball immer nur hin und her.“ Auch das für den Bezirk so heiß diskutierte Thema S8 sprach Vanek an. „Solange die Bürgermeister an einem Projekt festhalten, das von einem Gericht letztinstanzlich abgelehnt wurde, wird sich nichts ändern können. Würden wir endlich über realisierbare Umfahrungsvarianten reden, käme Bewegung in die Sache.“

