Klimaministerin Leonore Gewessler hatte in der Vorwoche zur Nachdenkpause für Straßengroßprojekte aufgerufen, sie sollten noch einmal auf ihre Klimatauglichkeit überprüft werden. Betroffen davon sind in Niederösterreich die S1 inklusive Lobautunnel und die S8, die Marchfeldschnellstraße, in Wien die Stadtstraße.

Der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig warnte daraufhin vor „starken Einschnitten in die Entwicklung der Ostregion“, samt „Milliardenschaden“ und drohte juristische Schritte an.

Sind die Projekte noch zeitgemäß?

Ähnlich protestierte auch der Niederösterreichische ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko. Der Groß-Enzersdorfer Grünen-Klimastadtrat Andreas Vanek dazu: „Zuerst sei klargestellt: Die Projekte liegen noch bei unabhängigen Gerichten oder die Verfahren sind – wie beim Lobautunnel – überhaupt noch im Laufen. Da kann noch gar nichts begonnen werden. Der Zeitpunkt ist also günstig, zu überprüfen, ob diese teilweise über 20 Jahre alten Konzepte noch zeitgemäß sind.“

„Ein Abschied von der Alt-Beton Zeit ist unverzichtbar, wenn Österreich von seiner Schande als Klimaversager von Weltruf wegkommen will.“ Wolfgang Rehm, Umweltaktivist von Virus

Im Zuge des Prozesses sollten laut Vanek aber „auch endlich Konzepte für den öffentlichen Verkehr im Wiener Umland entwickelt werden“. Was das angeht, werde man seit Jahren „verarscht“.

Vor der Landtagswahl seien von der niederösterreichischen ÖVP U-Bahnen ins Umland angekündigt worden, von der Wiener SPÖ Straßenbahnen. Indessen würden Regionalbusse mit demselben Budget wie vorher geplant. Die Länder hätten bisher versagt, daher soll das Verkehrsministerium ohne landespolitische Scheuklappen überregional planen, „und zwar rasch, denn die Zeit drängt“.

Umweltorganisationen wie WWF, Fridays for Future, Greenpeace oder Virus riefen indes zu Groß-Demo gegen die Lobau-Autobahn nach Wien. Tatsächlich waren viele gekommen, die Veranstalter sprachen von rund 5.000 Teilnehmern, die vom Wiener Karlsplatz zum Rathaus zogen und Stimmung für das endgültige Aus des „fossilen Projektes“ von Schnellstraßen in und um Wien zu machen. Der Lobautunnel war da ebenso Feindbild der vielen jungen Klimaschützer wie die S1, die S8 und die Wiener Stadtstraße.

WWF fordert einen Bodenschutzvertrag

„Ein Abschied von der Alt-Beton-Zeit ist unverzichtbar, wenn Österreich von seiner Schande als Klimaversager von Weltruf wegkommen will – eine Lage, in die es der ungebremste Straßenverkehr gebracht hat“, so Wolfgang Rehm von Virus.

Aus Sicht des WWF ist die S1 ein besonders negatives Beispiel für jahrzehntelange Versäumnisse in der Raumordnung und Verkehrsplanung, die dringend repariert werden müssen. Neben dem Stopp neuer Schnellstraßen und Autobahnen fordert die Umweltschutzorganisation einen Bodenschutzvertrag, der dem Flächenfraß von durchschnittlich 11,5 Hektar pro Tag in Österreich eindämmt. „Der Verkehrssektor verursacht ein Drittel der Treibhausgasemissionen und ein Drittel des Bodenverbrauchs“, so WWF-Sprecherin Maria Schachinger.

Auch einige Groß-Enzersdorfer wurden in der bunten Demonstrantenschar gesichtet; unter anderen protestierten Hannes Vogler und Margit Huber, dereinst, vor 17 Jahren, Gründungsmitglieder der bekannten Bürgerinitiative BIM.