Groß-Enzersdorf Streik bei Tiefkühlproduzent Ardo unterbrochen

Foto: takasu, Shutterstock.com

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

N ach fast 14 Tagen ist der Streik in der Niederlassung des belgischen Tiefkühlproduzenten Ardo in Groß-Enzersdorf am Dienstag vorerst unterbrochen worden.