GROSS-ENZERSDORF Gleich dreimal pro Woche kann man sich nun in Groß-Enzersdorfs Teststraße im Hotel am Sachsengang testen lassen (die NÖN berichtete). Am Dienstag und Donnerstag, jeweils von 16 bis 20 Uhr, sowie am Sonntagvormittag. Doch jetzt wurden aufgrund des großen Andranges auch noch die Zeiten ausgeweitet. Am Sonntag kann man bis 14 Uhr – bisher bis 12 Uhr – zum Test kommen. Damit es schneller geht und es in der Teststraße nicht zu langen Wartezeiten kommt, sollte man sich davor online unter www.testung.at/anmeldung registrieren, bittet SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, die stets vor Ort bei der Registrierung aushilft. Diese Anmeldung gilt dann mindestens drei Monate lang – in jeder Teststation in Niederösterreich. Mitzubringen zu den Tests ist die e-card und ein Personalausweis.