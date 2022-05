Treffpunkt für alle: „WandelCAFE“ ist da

Werbung

Am Samstag eröffnete – im Rahmen des Viertelfestivals – das Projekt „1000xVIELFALT“.

Dazu wurden mit interessierten Menschen aus der Stadt und den Dörfern gebrauchte Möbel eingesammelt und bunt bemalt, die nun das „WandelCAFE“ in der Rathausstraße 8, vormals ein Elektrogeschäft, zum Treffpunkt für alle machen sollen. „Jeder kann Teil der Vielfalt der Stadt sein. Musik, Ausstellungen, Plaudern, gemeinsam Kochen – alles ist möglich, jede und jeder ist mit eigenen Ideen willkommen“, betonen die Initiatorinnen Doris Holler-Bruckner und Karin Neckamm vom Verein „powerfull people“.

Das Eröffnungsfest begann mit dem Frauenchor „Stimmen für die Freiheit“ aus Ukrainerinnen und Weißrussinnen, dann wurden die Foto-Ausstellung „Lokale Orte der Klimakrise“ von Sebastian Kühle und die „1000xVIELFALT“-Fotowand vorgestellt.

Die Fotowand ist eine Art Puzzle aus Porträts von Bewohnern der Stadt. Sie ist Namensgeber für das ganze Projekt und zeigt jetzt schon mehr als 120 Menschen aus Groß-Enzersdorf. „Wer sich fotografieren lassen will, soll in den nächsten Wochen vorbeikommen. Wir haben jeden Freitag bis 5. August ab 15 Uhr geöffnet“, erklärt Karin Neckamm. „Wer noch Ideen hat, was wir im ,WandelCAFE‘ tun können, kann sich gerne bei uns melden“, lädt auch Doris Holler-Bruckner ein.

Reparaturcafé und ein „Ukrainischer Abend“

Bereits geplant: ein Reparaturcafé, eine Kleidertauschparty oder Stadtgespräche mit Alteingesessenen und Zuzüglern zu „Groß-Enzersdorf Einst und Jetzt“. Am kommenden Freitag, 20. Mai, gibt es ab 18 Uhr einen „ukrainischen Abend“, wo man live mehr zur Ukraine erfahren kann. Am Freitag darauf geht es um alte regionale Gerichte, die gemeinsam gekocht werden.

SPÖ-Vizebürgermeister Robert Fehervary freut sich für die Stadtgemeinde: „Mit diesem Projekt können wir in schwierigen Zeiten einen Ort anbieten, wo das gemeinsame Tun im Mittelpunkt steht und man sich ungezwungen treffen kann.“ Grünen-Kulturstadtrat Martin Sommerlechner ist überzeugt: „Es wird noch viele spannende Veranstaltungen an diesem Ort geben.“ Die Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf unterstützt das Projekt in Zusammenarbeit mit der Leader-Region Marchfeld und mit Unterstützung von Bund, Land NÖ und EU.

