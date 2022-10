Uferhaus endlich wieder geöffnet

Es war ein trüber Sommer für viele Ausflügler, das Uferhaus in Groß-Enzersdorf hatte nur mehr zu Mittag offen, kein G’spritzter am Nachmittag, keine Schnitzerl als Mittagessen mehr. Angeblich wegen Personalnot. Schließlich ging der Wirt in Pension, er war schon lange nicht mehr gesund.

Einer der netten Kellner aber, der im Frühjahr noch ausgeholfen hatte, machte sich bereit zur Übernahme. Gemeinsam mit Mutter und Vater übernahm er nun mit Oktober das Uferhaus. Der Vater, er bekochte vormals das Gänsehäufel, steht jetzt in der Küche, die Mutter, sie schupfte bislang eine Wiener Spitalskantine, steht an der Schank und der Junior schupft das Service.

Die Lounge und die Liegestühle wurden weggeräumt, es wurden Vorhänge aufgehängt und geputzt, nicht viel mehr war notwendig. Es soll das traditionelle Wirtshaus bleiben – ohne Schickimicki, verspricht die Familie. Auch wenn alles noch ein bisschen länger dauert, die verkosteten Gerichte haben den neugierigen Besuchern geschmeckt, man kann beruhigt sein: Das Uferhaus wird es weiter geben.

