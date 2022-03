Ukrainer sind angekommen

Werbung

Mehr als 70 Frauen, Männer und Kinder drängten ins Heimatmuseum, um sich bei Kaffee und Wein erstmals kennenzulernen. Rund 45 Ukrainer sind bereits in Groß-Enzersdorf gemeldet, täglich werden es mehr. Sie sind bei ukrainischen Bekannten, die hier leben, und hilfsbreiten Groß-Enzersdorfern untergekommen.

Zum Kaffee begrüßte SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec, es wurden auch einige Gemeindevertreter fast aller Parteien gesichtet, dazu die Ortsvorsteher von Franzendorf und Rutzendorf, nur die FPÖ ließ sich nicht blicken. Viele der Stadtler hatten einen Kuchen gebacken, die Bäckerei Müller Gartner rückte mit ihren Weckerln an.

Die Willkommensplattform gab Tipps, welche Schritte zu erledigen seien – von der Registrierung über die Anmeldung bis zur Kontoeröffnung. Dazu: Wann ist Deutschkurs? Welcher Bus fährt wohin? Wo sind die Ärzte und die Apotheke zu finden?

Das dringendste Bedürfnis bleibt aber der Wohnraum – noch sind manche in Pensionen oder Lagern einquartiert, noch warten viele Angehörige irgendwo an der Grenze. Am Samstag wurde zum Rundgang durch Groß-Enzersdorf eingeladen, rund 20 Ukrainer spazierten durch die Stadt, begutachteten die Geschäfte, besuchten Frischemarkt und Ostermarkt, um dann im Eissalon zu landen.

