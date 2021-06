Schon wieder Grund zur Klage über das Ortsbild und den Schulbau – zumindest für einige Mitglieder des Stadtparlaments und so manchen Bürger. Nachdem der Auhof abgerissen wird und die vom städtischen Autobus demolierte Stadtmauer noch immer darnieder liegt, wird nun an der Volksschule kräftig umgebaut.

12-Mio.-Euro-Projekt sorgte für Debatten

An die 12 Millionen Euro kostet das Projekt und es sorgte für heftige Debatten im Gemeinderat. Manche hätten einen Neubau am Ortsrand bevorzugt, die Stadtregierung argumentierte mit der zentralen Lage und der historischen Substanz.

Die historischen Fronten der alten Volksschule sollten erhalten bleiben, jetzt wirkt das Bild ziemlich beschädigt. Ulla Kremsmayer

Und so wurde immer versichert, dass die historische Fassade aus 1907 erhalten bleiben muss. Doch sie wird jetzt nicht nur ziemlich „mutig“ mit wuchtigen Betonkuben an der Seitenfront ergänzt. Nun wird auch der Eingangsbereich an der Frontseite umgebaut, Fenster und Tor sind schon halb vermauert.

„Es wird den Gesamteindruck nicht allzu sehr stören, hat uns der Architekt versichert. Aber die Eingriffe wurden notwendig, weil gleich beim Eingang ein Lift eingebaut werden muss“, erklärt dazu die SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec.