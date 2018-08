Unbekannte sollen einer 59-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf bei ihrem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in Groß-Enzersdorf am 14. Juli 2018 Sihre tofftasche samt der darin befindlichen Geldbörse gestohlen haben, wie die Polizei NÖ am Mittwoch in einer Aussendung meldete.

Anschließend behoben die Täter mit einer gestohlenen Bankomatkarte aus der Tasche Bargeld im 22. Wiener Gemeindebezirk. Veröffentlichte Bilder zeigen die Unbekannten beim Betreten der Bank bzw. bei der Behebung.

Anhand der Fotos werden Hinweise an die Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf unter der Telefonnummer 059133-3206 erbeten!