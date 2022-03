Verbrecher von Vergangenheit eingeholt

Die Verbrechen, die am Landesgericht Korneuburg vor einem Schöffensenat verhandelt wurden, waren 16 bzw. 17 Jahre her. Bei den von Staatsanwalt Christoph Zechner angeklagten Taten stachen drei Wohnungseinbrüche im November 2004 und am 9. bzw. 18. Februar 2005 in Wien heraus. Im Juli 2004 soll der Angeklagte auch in einem Supermarkt in Groß-Enzersdorf Rasierklingen gestohlen haben.

Bei diesem Diebstahl wollte er mit dem Bus fliehen, wurde von Polizisten verfolgt und konnte flüchten – allerdings nicht weit. Damals gab er nach seiner Festsetzung einen georgischen Alias-Namen an. Tatsächlich ist der Mann in Donezk geboren und somit Ukrainer. Womit Richter Franz Furtner ein Problem hatte, war das Geburtsdatum des Angeklagten. Das gab er mit 12. Oktober 1988 an, was bedeutet, dass er bei seiner ersten Tat in Österreich erst 15 Jahre alt gewesen wäre.

Urteil: Acht Monate unbedingte Haft

Warum das Gericht am Alter zweifelte, gründete auf seiner Einlassung, seine Heimat verlassen zu haben, weil er mit 14 Jahren zur Armee eingezogen worden wäre. Der 33-Jährige gab sich einsichtig: „Wenn es Spuren gibt, war ich’s halt.“

Beim Supermarkt-Diebstahl hörte sich das ähnlich an: „Wenn die Zeugen mich erkannt haben, dann ist es so.“ Was den Mann mehr beschäftigte, war die Frage, wer die Frau rechts vom Zeugenstand ist, wie er die Georgisch-Dolmetscherin fragte, die ihm erklärte, dass das seine Verfahrenshelferin sei.

Nachdem Furtner jede Gesetzeslage mit den Laienrichtern abgewogen hatte, lautete das rechtskräftige Urteil auf acht Monate unbedingte Freiheitsstrafe – abzüglich der Vorhaft seit 9. Februar. Die restlichen 16 Monate des auf zwei Jahre lautenden Urteils wurden bedingt verhängt.

