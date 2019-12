Diesmal sind sie nicht ausgezogen, die Mandatare der schwarz-blauen Rathausopposition. Sie haben auch nicht ihr Mandat zurückgelegt, was die letzte Möglichkeit gewesen wäre, den Beschluss zum Zubau der Volksschule zu torpedieren. Aber die VP-Mandatare hatten eine Reihe von Gegenanträgen zum lang diskutierten Bauvorhaben eingebracht, etwa auf den Generalunternehmer zu verzichten oder auf das ursprünglich kleinere Zubauprojekt zurückzugehen.

Der Bau wird insgesamt 11,9 Millionen Euro brutto kosten. Ein Fixpreis, wie Vizebürgermeister Michael Paternostro (SPÖ) betonte, dies rechtfertige auch die Mehrkosten für einen Generalunternehmer. Er appellierte auch an den Gemeinderat, das Bauvorhaben breit mitzutragen, denn spätestens ab dem Schuljahr 21/22 sei die Schule dem errechneten Schülerandrang nicht mehr gewachsen, man habe mit besten Wissen und Gewissen geplant.

"Wir werden die falschen Grundlagen für die Förderzusagen beanstanden"

Doch letztlich kamen diese Diskussionen für die Stadtregierung insgesamt zu spät, es gab nach den Verzögerungen in den letzten Monaten auch keinen zeitlichen Spielraum mehr, um das Projekt neu aufzusetzen und damit auch noch zugesagte Förderungen sowie auf alle Fälle die Planungskosten in Millionenhöhe in den Sand zu setzen.

Es gab einige unschöne Wortgefechte, in denen wieder einmal betont wurde, wo die Kompetenz nicht liege, nämlich bei der rot-grünen Rathausmehrheit: „Wir werden die falschen Grundlagen für die Förderzusagen beanstanden. Meine Kinder gehen jetzt schon in eine schöne Schule, wozu so viel Geld ausgeben?“, fragte Stadtrat René Azinger (FPÖ). „Wir hätten nach dem Beschluss 2015 die Schule längst fertig“, beanstandete sein Fraktionskollege Daniel Wiedermann. Michael Klement von der ÖVP ätzte: „Die Mindestsicherung lässt grüßen.“

Mit Kontern wie „Ihr verwechselt Kompetenz mit Präpotenz“ von Grünen-Stadtrat Andreas Vanek wurden die Gegenanträge zuletzt abgelehnt, der Zubau wurde, wie vorgeschlagen, mit den Stimmen von Rot und Grün angenommen.