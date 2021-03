„Der Aufschrei war umsonst. Das war ja noch nicht der fertige Plan“, kontert der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) die Kritik der Stadtgemeinde und der Oberhausener Volksschule am neuen Busfahrplan, der ab 29. März gelten soll. „Die Fahrpläne werden besser und nicht schlechter“, betont der VOR.

Wie berichtet, hatten sich Oberhausens Volksschuldirektorin Gabriele Mindt und Alzbeta Pudmarcikova vom Elternvereinsstand die geplanten Routen genau angesehen. Ihr Fazit: Die meisten Kinder müssten künftig deutlich längere Warte- und Fahrtzeiten in Kauf nehmen und manche Sprösslinge würden den Bus überhaupt nicht mehr nutzen können.

Zur Erklärung: Die Schüler der Volksschule Oberhausen kommen aus Franzensdorf, Mühlleiten, Probstdorf, Rutzendorf, Schönau, Wittau und Neu-Oberhausen. Derzeit gibt es vier Busse mit unterschiedlichen Routen, die sich die Volksschüler mit jenen des Groß-Enzersdorfer Gymnasiums und der Mittelschule teilen. Gemäß den neuen Fahrplänen soll es nur noch eine Verbindung (Regionalbus 553) für alle Kinder aus diesen vier Ortschaften geben – und zwar mit Abfahrt Schönau über Probstdorf nach Wittau und über Mühlleiten zur Schule Oberhausen. Pudmarcikova: „Wir sind überzeugt, dass es unnötig ist, so viele Schüler so lange durch die Gegend zu fahren.“

Schlechte Verbindungen nach Schulschluss?

Noch ungünstiger seien die Verbindungen nach Schulschluss. Ein Kind aus Rutzendorf etwa müsse zuerst zu Fuß zur Wittauer Straße oder Bundesstraße marschieren, dann eine Stunde warten, um nach Orth zu fahren und dort wieder eine Stunde auf den Rückbus nach Rutzendorf warten. Rutzendorf ist drei Kilometer von der Schule Oberhausen entfernt, dafür würde das Kind zwei Stunden unterwegs sein. Empört zeigten sich auch SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec und Grünen-Kimaschutzstadtrat Andreas Vanek.

Sehr zum Unverständnis des VOR. Sprecher Georg Huemer: „Wir hatten allen betroffenen Gemeinden gesagt, dass sie den Routenplaner testen und die Schwachstellen aufzeigen sollen, damit wir diese dann ausmerzen können. Auch Groß-Enzersdorf war in den Prozess eingebunden.“ Bis zum tatsächlichen Start am 29. März werde es noch zu etlichen Änderungen in den Fahrplänen kommen. Ein Großteil der eingemeldeten Mobilitätsprobleme konnten schon gelöst werden, so Huemer.

Konkret für Groß-Enzersdorf gebe es laut VOR folgende Verbesserungen: Die Linie 391 wird zu den Linien 550, 552 und 553. Beim Nachmittagsunterricht orientieren sich die Busse an den Unterrichtsendzeiten des Gymnasiums, wo die Schüler bisher öfter längere Wartezeiten in Kauf nehmen mussten.

Buskurse fahren ab Groß-Enzersdorf/Stadtmauer ab, wodurch die Schüler einen verkürzten Fußweg zu bewältigen haben. Der Frühkurs wird über Mittelschule und zusätzlich bis Stadtmauer geführt, was ebenfalls einen kürzeren Schulweg mit sich bringt. Künftig gibt es eine stündliche Verbindung von Groß-Enzersdorf nach Wien sowie über Oberhausen, Wittau, Probstdorf und Mannsdorf nach Orth. Alle Busse der Linie 550 bedienen auch die Haltestelle Stadtmauer und die Haltestelle Oberhausen/Volksschule.

Mühlleiten bekommt durch die Linie 553 mehr Anschluss an das Regionalbusnetz. Oberhausen, Wittau und Probstdorf erhalten ein zusätzliches Angebot in Ergänzung zur Linie 550. Der Frühkurs fährt über Mittelschule und zusätzlich Stadtmauer. Siehe auch Infobox.