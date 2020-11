VP-Wirtschaftstadträtin Dagmar Förster schäumt vor Wut: „Gerade in diesen schwierigen Zeiten für unsere Wirte, Dienstleister und Handelsgeschäfte lässt unsere rot-grüne Stadtregierung die Solidarität mit unseren lokalen Betrieben vermissen – mit jenen Betrieben, die in unserer Gemeinde Steuern zahlen, Mitarbeiter beschäftigen und sich gerade durch die schweren Covid-19-Maßnahmen durchkämpfen.“

Der Hintergrund: Sie wollte, dass zu Weihnachten für die Mitarbeiter der Gemeinde statt Gutscheintickets einer internationalen Kette Gutscheine für die einheimischen Betriebe angekauft würden. Das hätte rund 27.000 Euro in die Kassen der Groß-Enzersdorfer Wirtschaft gespült. „Auf meine Umfrage haben sich eine Menge Betriebe gemeldet, die bereit wären, Gutscheine auszugeben.“

So wurde ein Antrag in den Stadtrat eingebracht – und abgelehnt. Die ÖVP blieb „geschockt zurück“, so die Wirtschaftsstadträtin, die selbst nicht dabei war. Was war geschehen? Noch im Frühjahr, beim ersten Lockdown, zeigte sich doch die Gemeinde überaus solidarisch, brachte gemeinsame Werbebotschaften heraus und beschwor, bevorzugt heimisch einzukaufen.

„Nächstes Jahr soll Groß-Enzersdorfer Währung kommen!“ SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec

SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec zeigt sich auf Nachfrage wenig erfreut über den neu aufgekeimten Konflikt. „Es ist nicht sehr verantwortungsvoll, Vorgänge aus dem Stadtrat so an die Öffentlichkeit zu bringen“, ist sie verärgert. „Wir haben dieses Ansinnen schon bei der vorangegangenen Stadtratssitzung behandelt und vereinbart, dass wir das nächstes Jahr so machen wollen, wenn es gelingt, eine Groß-Enzersdorfer Währung einzurichten.“ Diese Groß-Enzersdorf-Währung war eine Idee aus Zeiten der Stadterneuerung vor mittlerweile bald 10 Jahren.

Die ÖVP sei dann damals mit dem Enzi-Taler vorgeprescht, eine schnelle Lösung zwar, die aber nur wenige Betreibe mitgezogen hätte. Der Enzi-Taler ist tatsächlich nicht überall, vor allem nicht im weiteren Dienstleistungsbereich, einlösbar. „Es ist aber schon schwierig, wenn ich unseren Mitarbeitern etwa Gutscheine von einem Friseur gebe, der einen anderen Stammfriseur hat, oder einen von der Fahrschule, der längst einen Führerschein hat.“ Der Vorschlag, dass die Mitarbeiter ja untereinander tauschen könnten, habe zu aufwendig geklungen und sei letztlich vom Betriebsrat abgelehnt worden, so die Bürgermeisterin.

Förster dazu: „Wir haben mittlerweile einen Verein gegründet, der den Enzi-Taler auf neue, neutrale Beine stellen wird und dem sich dann alle Betreibe anschließen können. Das ging für heuer nicht so schnell, aber nächstes Jahr sollte es dann klappen. Wir werden unsere heimischen Betriebe schon heuer zu Weihnachten unterstützen und lokale Geschenke oder Gutscheine kaufen.“ Sie ruft die Bevölkerung auf, diesem Beispiel zu folgen. Die Liste der Betriebe, die Gutscheine ausgeben, findet sich auf Facebook.