Wegen Pistolen vor Gericht

Dass sie sich eines Tages wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vor einem Richter verantworten müsste, hatte sich eine 79-Jährige wohl nicht im Traum ausgemalt. Der Umstand jedoch, dass ihr Gatte am 9. Juni dieses Jahres verstarb, und das folgende Verwirrspiel um zwei Pistolen aus der Erbmasse beschäftigte schließlich die Staatsanwaltschaft Korneuburg.

Die alte Dame war vor Richterin Lydia Rada merklich – und verständlicherweise – aufgewühlt und schilderte die Vorgänge rund um die Waffen. Bereits einen Tag nach dem Tod ihres Mannes sei der Ex-Schwiegersohn in der Tür gestanden und habe die Waffen gefordert, weil er sie angeblich vererbt bekommen habe. Gesagt, getan – und der Mann nahm die in einem kleinen Tresor aufbewahrten Waffen mit.

Im Zuge der Abwicklung der Erbschaft wurde vom beauftragten Notar das Fehlen der Waffen bemerkt und sie wurden vom Ex-Schwiegersohn zurückgefordert. Am 18. September erhielt die 79-Jährige ein mysteriöses SMS von dem Mann, in dem er ankündigte, die Waffen nicht mehr haben zu wollen und sie zurückzubringen. „Aber auch ich werde gehen“, waren Teile der Nachricht, weswegen die Frau beunruhigt war und die Polizei rief.

Die Beamten fanden schließlich in einer Werkstatt auf dem Grundstück des Paares den offenstehenden Tresor mit den zwei Pistolen darin. Was sich bei den Ermittlungen noch herausstellte, war, dass der 79-Jährigen 2015 ein Waffenverbot seitens der Bezirkshauptmannschaft auferlegt worden war, was die alte Dame nach all der Zeit angeblich nicht mehr wusste. Warum sie damit belegt wurde, blieb unklar. Für die Richterin war alles klar. Sie fällte einen glatten Freispruch.

