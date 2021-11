Weiter Kritik an Lobau-Tunnel

Umweltaktivist Wolfgang Rehm von der Umweltschutzorganisation „Virus“ ärgert sich: „Die Wiener Stadtregierung wärmt in ihren Inseraten schlicht Falschinformationen auf.“ Denn der Vortrieb für den Lobau-Tunnel müsse – anders als in der Grafik dargestellt – durchaus in wasserführenden Schichten erfolgen.

Ebenso sei die Behauptung, der Grundwasserkörper sei nicht Teil des Nationalparks, falsch. Denn „der ist durch das Nationalparkgesetz geschützt und nach unten hin nicht abgrenzbar“, so Rehm.

Auch die Darstellung der waagrechten Tunnelführung mit zwei steilen 45-Grad-Rampen entspreche nicht den wahren Gegebenheiten. Tatsächlich erreiche der projektierte Tunnel mit etwa 63 Metern unter der Geländeoberkante seinen tiefsten Punkt unter der Donauinsel, um bis zur Nationalparkgrenze anzusteigen.

„Da die Tunnelröhren 15 Meter messen, hätten wir im Nationalparkbereich am nördlichen Rand bei Groß-Enzersdorf nur mehr rund 13 bis 18 Meter“, so Rehm. Ebenfalls unterschlagen werde, dass beide Tunnelröhren die Dichtwand mit der die Altlast W12 des Öltanklagers abgesichert worden sei, durchbohren müssten.

Die Tunnel-Befürworter, vor allem aus Wien, sehen dies anders: Ein Stopp des Lobau-Tunnels habe dramatische Auswirkungen auf die Stadtentwicklung jenseits des Flusses in der Donaustadt und in Floridsdorf. Schon jetzt seien die Straßen der Donaustadt heillos überlastet. Einzig der Lobau-Tunnel könne das „völlige Chaos“ abwenden.