Romana Niemann, selbst Krankenschwester im Pflegeheim Orth, war das Thema schon länger ein Anliegen. „Denn die Frage, wer sich um die Pflegenden kümmert, wird selten gestellt.“ Doch diese Angehörigen, meist sind es die Frauen, stemmen rund 80 Prozent der in Österreich erforderlichen Pflegearbeit. „Ohne sie würde die Pflegeversorgung zusammenbrechen“, ist Niemann überzeugt.

Gerade diese Angehörigen sind dabei oft sehr belastet – körperlich wie seelisch – und bräuchten selbst häufig dringend Hilfe. Neben dem schweren Heben oder Bücken bliebe den Pflegenden keine Zeit mehr für sich selbst, kein Wochenende, kein Urlaub. Und die Beziehungen zu den Pflegebedürftigen entwickeln sich manchmal auch schwierig und können zermürben.

„Da sollten wir genauer hinschauen, sonst haben wir bald ein großes Problem“. Radioreporter Peter Dollak griff die Frage auf und machte sich für Radio 2301 in Groß-Enzersdorf auf den Weg. Er fragte Sozialstadträtin Uschi Adamek, wie in der Gemeinde geholfen werden kann.

Tipps zum Umgang mit Pflegebedürftigen

„Ich habe eine Krankenschwester gebeten, demnächst einen kleinen Kurs – wenn es die Corona-Epidemie zulässt – abzuhalten, bei dem Tipps gegeben werden, wie man mit Pflegebedürftigen besser umgehen könnte. Oft hilft es schon, einen Hebegriff zu kennen“, so Adamek. Zudem weist sie auf die Möglichkeit hin, Pflege auf Zeit in einem Pflegeheim in Anspruch zu nehmen und sich damit selbst eine Auszeit zu ermöglichen. Niemann meint, oft würde es schon helfen, ein paar Stunden Freizeit zu ermöglichen – für einen Spaziergang oder den Einkauf in Ruhe.

Ein ähnliches Angebot gebe es hier beim Besuchsdienst des Roten Kreuzes, so Birgit Österreicher vom Roten Kreuz, die im Rahmen des Pilotprojektes „Caring Communities“ an der „Stadt des Füreinanders“ arbeitet. Ebenso bieten das Land NÖ oder die Arbeiterkammer Informationen an. „Die Pflegenden müssen auch auf sich selbst schauen und sich pflegen lassen, sonst geht’s irgendwann nicht mehr“, warnt Niemann.