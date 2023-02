Zusammenarbeit: NEOS kennen keine Grenzen

Die NEOS-Teams von Groß-Enzersdorf und der Wiener Donaustadt haben eine verstärkte Zusammenarbeit beschlossen. „Denn immerhin sind die NEOS in Wien der Koalitionspartner der SPÖ und können Themen im Wiener Gemeinderat und der Donaustädter Bezirksvertretung einbringen“, so Reinhard Wachmann, der einzige NEOS-Gemeinderat in Groß-Enzersdorf.

Hauptthema beim Arbeitstreffen war die Verkehrsplanung. Hier gebe es viele Herausforderungen, weil die Bevölkerung der Donaustadt und von Groß-Enzersdorf in den letzten zehn Jahren um rund 50.000 Menschen angewachsen sei, die Infrastruktur aber nicht einmal nachhinke.

Neben einer weiteren Donauquerung als Ersatz für den Lobautunnel – hier treten die NEOS für eine Brückenlösung bei Mannsdorf ein – plädiert Wachmann für eine Straßenbahn zwischen Oberhausen und Aspern-Nord.

Ein weiteres Ziel sei, die Schnellbahn in Richtung Raasdorf zu verlängern. Das soll den Schnellbahnring um Wien möglich machen. Denn die S-Bahn soll auch über die geforderte Brücke bei Mannsdorf geführt werden.

Außerdem will man eine Möglichkeit finden, das Service des Marchfeld-Mobils anzubieten, obwohl Obersiebenbrunn und Eckartsau nicht teilnehmen. Dieser Punkt musste deswegen bei der letzten Gemeinderatssitzung von der Tagesordnung genommen werden.

