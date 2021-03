Susanne S. (Name von der Redaktion geändert) ist verzagt: Sie wollte nach zwei Jahren Babypause im Juni ihre gewohnte Arbeit wieder aufnehmen, doch leider weiß sie nicht, wohin mit ihrem kleinen Buben, der im Mai zwei Jahre alt wird.

Die Großeltern fallen aus gesundheitlichen Gründen aus. Daher hatte sie ihren Sohn schon wenige Tage nach der Geburt für die Kinderkrippe in Groß-Enzersdorf angemeldet. Und es wurde ihr auch gesagt, dass ab Mai voraussichtlich ein Platz frei sein würde. Jetzt hat sie eine Absage bekommen. Was tun? Der zuständige Bildungsstadtrat Robert Fehervary (SPÖ) bedauert, dass derzeit nicht einmal alle Kinder mit zweieinhalb Jahren einen Platz bekommen könnten.

Demnächst sollen aber zwei neue Gruppen (für je 15 Kinder) neu gebaut werden, auf dem Areal des ehemaligen Altersheims und späteren Gemeindebaus in der Lobaustraße, der abgerissen werden soll: „Eigentlich hätte schon Baubeginn sein sollen, mit Corona hat sich alles verzögert. Aber es soll trotzdem noch heuer gebaut werden.“ Die zuständige Referentin im Rathaus berichtet, dass 31 Kinder derzeit auf der Warteliste stünden. Frau S. stehe ganz oben und habe gute Chancen, doch noch rechtzeitig einen Platz zu bekommen.

Hohe Kosten für Betreuungsplatz

Viele der Angemeldeten schreckten im letzten Moment noch vor den hohen Kosten zurück: 390 Euro kostet so ein Platz im Monat, plus Essenbeitrag von 3,50 Euro pro Tag. Halbtags bis 12 Uhr und ohne Mittagessen immerhin noch 250 Euro im Monat. Frau S. hat also gute Chancen auf einen Betreuungsplatz, eine „g’mahte Wies’n“ ist es nicht. Kaum eine der berufstätigen Frauen in der Großgemeinde könne derzeit fix ihren Wiedereinstieg planen. Betreuungsplätze seien Glückssache. Auch für Frau S., „die das schon deutlich ansprechen will, es betrifft ja viele Frauen!“