Reinhard Wachmann von den NEOS ist beunruhigt, denn die Stadt Wien plant ein flächendeckendes Parkpickerl. „Die Zeche zahlen die Pendler, die täglich aus dem Umland in die Hauptstadt müssen“, so Wachmann. Er sieht aber vor allem Versäumnisse in der Verkehrspolitik des Landes Niederösterreich: „Die Rahmenbedingungen für die Pendler zu schaffen, hat das Bundesland leider gänzlich verschlafen.“ Jetzt Wien für die Fehler der niederösterreichischen Verkehrspolitik den alleinigen schwarzen Peter zuzuschieben, sei aber „billig und hilft unseren Pendlern aus Groß-Enzersdorf und dem Marchfeld nicht“.

Auf der anderen Seite profitiere die Stadt Wien durch die Pendler und deren Steuern und Abgaben „mit 14 Milliarden Euro und die Wiener Wirtschaft von deren Bruttowertschöpfung von 24 Milliarden Euro“. Wenn die Stadt nun die Anreise zum Arbeitsplatz mit dem Parkpickerl erschwere, sei das ein „Schuss ins eigene Knie“. Daher bedürfe es eines Gesamtverkehrskonzeptes für die 250.000 Pendler, die täglich mit dem Auto nach Wien kämen.

„In der Donaustadt wird gebaut, als gäbe es kein Morgen“, so Wachmann weiter. „Allein entlang der einzigen Hauptstrecke nach Groß-Enzersdorf werden massiv Wohnungen aus dem Boden gestampft. Dort, wo seit Jahrhunderten Felder oder Gärtnereien waren, stehen nun riesige Bauklötze.“ Was tun? Ganz oben auf der Liste von Wachmann stehen ausreichende Park&Ride-Anlagen.

„Hier kann ich mir eine Anlage in Oberhausen auf der Höhe vom Billa, aber auch beim oder im Autokino vorstellen.“ Weiters müsse sofort eine regelmäßige öffentliche Verbindung zum Bahnhof Raasdorf geschaffen werden. Der Bus nach Gänserndorf – mit Haltestelle beim Raasdorfer Bahnhof – müsse deutlich verdichtet werden: Er fahre ja nur wenige Male am Tag. Und freilich müsse auch die Kernzone erweitert werden. Hier sieht Wachmann das Land NÖ in der Pflicht, mit Wien Vereinbarungen zu treffen.

Klima- und Verkehrsstadtrat Andreas Vanek von den Grünen berichtet, dass die Gemeinde eine Resolution plane, in der eine Offensive für den Öffentlichen Verkehr weiter angestoßen werden soll. NÖ solle aufgefordert werden, nicht weiter das 1-2-3-Ticket zu verzögern, damit eine Art erweiterte Kernzone möglich wird. Und Wien solle an die Versprechen vor der Wien-Wahl, Öffis ins Umland zu bauen, konkret die Straßenbahn zu verlängern, erinnert werden.