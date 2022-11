Wohntraum wird nun wahr

Schlüsselübergabe in der Stadt: Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger übergab 43 Wohnungen an die Mieter der neuen Anlage in der Lobaustraße 64. Bei diesem Projekt der EGW werden 22 Wohneinheiten mit dem Fördermodell „Junges Wohnen“ unterstützt.

„Von dieser Förderschiene profitieren Niederösterreicher unter 35 Jahren, für die der geringe Eigenfinanzierungsbeitrag von maximal 4.000 Euro attraktiv ist“, erklärt Landesrat Eichtinger.

Und weiter: „Der gemeinnützige Wohnbau ist ein wichtiger Motor für unsere Wirtschaft. Dadurch wird in Niederösterreich ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro ausgelöst und sichert somit 30.000 Arbeitsplätze.“

Als Einstandsgeschenk überbrachte Eichtinger ein Nützlingshotel für die gemeinsamen Grünflächen. Bienen, Schmetterlinge und andere Nützlinge finden darin ein Zuhause, das einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, zum Erhalt der Artenvielfalt und damit zur Lebensqualität direkt vor der Haustüre leistet. Ebenso wird ein ökologisch wertvoller und standortgerechter Baum der Umweltbewegung „Natur im Garten“ für die Wohnhausanlage gespendet.

