Zeuge war am Ende „Gelackmeierter“

In einem Prozess wegen unbefugtem Gebrauch von Fahrzeugen am Landesgericht Korneuburg war der Zeuge (40) am Ende der „Gelackmeierte“, nicht der Angeklagte (39): Am 15. Dezember vergangenen Jahres wurde der 39-Jährige im Rahmen einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle in Groß-Enzersdorf angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass er weder Führer- noch Zulassungsschein mit sich führte und dass das Fahrzeug dem 40-Jährigen gehörte.

Der vermeintliche Besitzer des Kfz sagte vor der Polizei aus: „Mir war nicht bewusst, dass der Mann die Schlüssel hat und damit herumfährt.“ Vor Richter Martin Bodner sagte er: „Das muss ich korrigieren.“ Tatsächlich sei es so gewesen, dass er dem 39-Jährigen aushelfen wollte, da der dringend ein Gefährt brauchte, aber durch Bonitätsprobleme keinen Kredit dafür bekommen würde. Da sei er in Vorleistung getreten und das Auto sei – nominell – auf ihn gelaufen. Für die falsche Beweisaussage fand sich keine schlüssige Erklärung.

Der Vereinbarung zur Ratenzahlung, zur Versicherung und zur Steuer sei der 39-Jährige immer – in bar – nachgekommen. Das war für Bodner, angesichts der miserablen Lebensumstände des 39-Jährigen, nicht nachvollziehbar. Er konnte es nur so erklären: „Entweder haben sie bei der Polizei G’schichtl’n erzählt, oder heute bei Gericht.“ Der 39-Jährige wurde freigesprochen. Den Zeugen warnte Bodner: „Sie sollten sich nicht wundern, wenn Sie Post von der Staatsanwaltschaft erhalten.“

