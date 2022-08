Zum fünften Mal vor Gericht: 800 Euro Bußgeld für 18-Jährigen

Werbung

Vorstrafen habe er noch keine, aber vier Diversionen: „Erinnern Sie sich?“, fragte Richter Franz Furtner einen 18-Jährigen aus Groß-Enzersdorf am Landesgericht Korneuburg nach seinem Vorleben. „Nicht an alle“, so die Antwort, die durchaus repräsentativ war für sein Unrechtsbewusstsein. Zum einen ging es um den Besitz einer verbotenen Waffe, eines Teleskopschlagstocks – „Gehört mir nicht!“ Dann um die Weitergabe von zwei Gramm Kokain – „Er hat mich nur gefragt, ob er was kaufen kann.“

Auch bei in Chats angepriesenem Ecstasy und Gras verhielt es sich nicht anders – „Ich hab nur eine Preisauskunft erteilt.“ 57 Gramm, die im Zuge einer Hausdurchsuchung gefunden wurden, konnte er aber nicht abstreiten. Er habe zu seinem 18. Geburtstag einen draufmachen wollen, wobei die Polizei lange vor dem Geburtstag im Juli vor der Tür stand. Die Zeugen waren in dem Fall auch nicht sonderlich hilfreich. Das Recht sieht für junge Erwachsene eine privilegierte Behandlung vor, um den Jugendlichen den späteren Lebensweg nicht zu verbauen.

Das brachte dem zum Tatzeitpunkt 17-Jährigen ein „Geschenk“ ein: Seine fünfte Diversion, die eine Zahlung von 800 Euro vorsah. Überraschenderweise hatte Verteidigerin Stefanie Kramberger – gemessen an der Beratungsdauer mit ihrem Mandanten – aber offenbar Mühe, den 18-Jährigen von den Vorteilen dieses Vorgehens zu überzeugen.

Zwar nahm er die Diversion an, stellt aber eine Amtshaftungsklage gegen die Polizei in Aussicht, die bei der Hausdurchsuchung Bett und Schrank beschädigt haben soll.

