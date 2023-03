Zwei Institutionen müssen schließen

Zugesperrt werden gleich zwei alteingesessene Geschäfte in der Stadt Groß-Enzersdorf. Am vergangenen Samstag verkaufte die Fleischerei Neumayer am Kirchenplatz zum letzten Mal Stelzen und Schnitzel. Der Betrieb sei nach Corona und explodierenden Energiepreisen nicht mehr wirtschaftlich zu führen gewesen, versichert Chefin Rita Neumayer.

Der Betrieb von Onkel Johann Neumayer in Orth werde aber weitergeführt, und sie könne mit ihrem Mann Bernhard dort weiterarbeiten. Die Mitarbeiter der Groß-Enzersdorfer Filiale wissen zum Großteil noch nicht, wie es mit ihnen weitergeht, die Stimmung beim NÖN-Besuch war mehr als gedrückt.

Mit Ende März wird auch die Drogerie Kovacic ihre Pforten für immer schließen. Peter und Karin gehen in Pension, die Konkurrenz durch die Drogeriemärkte des Marchfeldzentrums sei ein wachsendes Problem gewesen. In die Räumlichkeiten wird eine Weinhandlung samt Verkostungsmöglichkeit und Gastronomie einziehen. „Coming Soon“ steht schon seit Längerem in der Auslage, derzeit wird drinnen noch eifrig an Lüftungseinbau und Ausstattung gewerkt.

