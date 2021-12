Hofläden wurden zum Ziel von Einbrecher

Gleich zweimal schlug ein unbekannter Täter in „Brauni’s Hofladen“ zu. Nachdem am Montag vergangene Woche bereits das Wechselgeld des regionalen Hofladens gestohlen worden war, gab es am darauffolgenden Mittwoch den Diebstahl der kompletten Kassa beklagen. Schon seit mehren Tagen beobachteten Anrainer ein unbekanntes Auto mit slowakischem Kennzeichen, welches laut dem Fahrer „nur in der Gegend parken“ wollte.

Da man nicht immer vom Schlimmsten ausgeht, dachte sich niemand etwas dabei – das war im Nachhinein betrachtet wohl ein Fehler. Anscheinend wurde die Gegend genauestens ausgeforscht, um dann ganz gezielt vorzugehen. Laut Zeugenberichten waren mehrere Täter beteiligt, zahlreiche Hinweise an die Polizei ergaben, dass nicht nur „Brauni´s Hofladen“, sondern auch einige andere Hofläden sowie Haus- und Autobesitzer zu den Opfern zählen.

Dank der Überwachungskamera gibt es ein Bild des Täters, die Fahndung nach ihm läuft weiterhin auf Hochtouren. Weitere Hinweise bitte umgehend an die Polizei-Inspektion Zistersdorf unter Tel. 059133-3217-100.