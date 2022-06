Wochenende im Zeichen der Florianis .

Dieses Wochenende versammelten sich in Groß-Inzersdorf zahlreiche Silberhelme - am Freitag zum Abschnittsfeuerwehrtag und am Samstag zu den Abschnittsbewerben, die nach einer Zwangspause endlich wieder durchgeführt werden konnten.