15 Bauplätze stehen ab Winter bereit

Zwei Jahre war Funkstille. Entsprechend umfangreich war die Präsentation beim Bürgerdialog im Hofkeller. ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl und Gemeinderäte referierten über die Entwicklungen in der Gemeinde.

Der Umzug ins neue Gemeindeamt erfolgte bereits im Vorjahr. Die Kosten betrugen rund 388.000 Euro, wovon knapp die Hälfte aus einer speziellen Rücklage und 120.000 Euro aus Förderungen kamen. Die Frage eines Bürgers, warum das Amt nicht neu gebaut wurde, beantwortete geschäftsführender Gemeinderat Hannes Hautzinger wie folgt: „Das wäre teuer gekommen und der alte Kindergarten wäre leer gestanden.“

Rickl berichtete über das Projekt „Bauplätze Hörstatt“. Damit im Zusammenhang stehen Hochwasserschutzbecken, vom Land zu 80 Prozent gefördert. Sie sind die Voraussetzung für die Siedlungserweiterung. Die Grundankäufe gestalteten sich langwierig.

Im ersten Abschnitt sollen rund 15 Bauplätze zur Verfügung stehen, mit der Vergabe wird im heurigen Winter gerechnet. Das Interesse ist jetzt schon sehr groß. Ebenfalls Thema war das geplante Betriebsgebiet im Ausmaß von rund 9.000 Quadratmetern oberhalb des Bahnhofes.

Mit dem Bau des neuen Feuerwehrhauses am jetzigen Standort wird eine Zentrumsgestaltung einhergehen. Die Abbrucharbeiten sind schon im Laufen. Fallen wird dabei auch die derzeitige Arztgarage. Es gibt Stimmen in der Bevölkerung, die den Neubau differenziert sehen, auch wenn diese Meinung beim Dialog nicht laut geäußert wurde. Vize Karl Pfalz berichtete über die geplante Ansiedlung eines Gastronomiebetriebes im rechten Trakt des Meierhofes. Derzeit läuft die Evaluierung mit dem Denkmalamt, wie weit in den Altbestand eingegriffen werden darf.

Müllablagerung sind ständiges Problem

Außerdem: Illegale Müllablagerungen verursachen Arbeit und Kosten. So wird leider immer wieder Schutt auf Feld und Flur entsorgt. Geschäftsführender Gemeinderat Josef Köpf bedauerte, dass die Parkzonen im Panzergassl nur wenig genutzt werden. Auch gebe es auf den Wegen in Doppelfunktion Güter/Radwege Konflikte zwischen den Nutzern. Zu den immer wieder seitens der Bevölkerung vorgebrachten Einwänden, warum die Hochwasserbecken von Bewuchs kahl geräumt werden, brachte Köpf vor: „Das wird uns von der Behörde vorgeschrieben.“

Informationen zur „Black Out“-Vorsorge im Bereich Wasserversorgung kamen von Hautzinger. Auch soll die Urnenwand jetzt umgesetzt werden. Geschäftsführender Gemeinderat Markus Pamperl informierte über die geplante Neugestaltung des Binger- Parks und den Bereich um das Kriegerdenkmal sowie über die ins Auge gefasste Errichtung einer Energiegemeinschaft.

