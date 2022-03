Groß-Schweinbarth 17-jährige Mopedlenkerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Der Notarzthubschrauber wurde verständigt Foto: APA (Symbolbild)

Eine 17-jährige Mopedlenkerin ist am Donnerstagabend bei einer Kollision mit einem Pkw in Groß-Schweinbarth in ihrem Heimatbezirk Gänserndorf schwer verletzt worden.