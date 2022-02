42 Einsätze und 633 Stunden für die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Bei 42 Einsätzen wurden 633 Arbeitsstunden geleistet.

Schon die ersten Jännerwochen des Jahrs 2021 beschäftigte ein Kaminbrand die Wehr. Mit schwerem Atemschutz musste Strohinsolation am Dachboden entfernt werden. Auch im Vorjahr mussten die Florianis etliche Male zu solchen Einsätzen ausrücken. Unterstützung leistete die Wehr auch bei Brandeinsätzen in Nachbargemeinden sowie im Rahmen des Katastrophenhilfsdienstes nach den schweren Unwettern in Schrattenberg.

Die Wehr half zudem bei der Durchführung der Covid-Massentests in der Gemeinde und war auch bei der Teststraße in Gänserndorf vertreten. Wie im Falle eines Windrad-Brandes vorzugehen ist, erfuhren die Silberhelme im Rahmen einer Schulung.

Erfreulich ist, dass vier junge Kameraden beigetreten sind. Tobias Neustifter, Manuel Loibl und Oliver Straker verstärken das Team. Dominik Wirker wurde direkt von der FF Raiding im Burgenland überstellt. Acht Kameraden absolvierten erfolgreich die Ausbildungsprüfung Atemschutz in Silber.

Wie schon 2021 fällt auch heuer der Feuerwehrball weg. Kommandant Josef Köpf meint: „Wir haben uns sehr gefreut, wenigstens das zweitägige Feuerwehrfest abhalten zu können. Der laufende Betrieb hat neben dem freiwilligen Einsatz der Kameraden auch finanzielle Aspekte.“ Die Erneuerung des hydraulischen Rettungssatzes schlug mit 10.000 Euro zu Buche, davon sind die Landesförderung und die Beteiligung der Gemeinde schon abgezogen. Spenden werden daher sehr gerne angenommen.

Für den August ist wieder das Feuerwehrfest geplant und für den 18. Dezember ein Punschstand.

