Bauer soll Stromdieb sein

In einem anonymen E-Mail an die Redaktion bezichtigt der Absender einen Bauern aus der Gemeinde (Name der Redaktion bekannt) des Stromdiebstahls. „Der Landwirt wurde angeblich von der Polizei überführt und sitzt nach wie vor für die ÖVP im Gemeinderat“, so der Verfasser. Der Beschuldigte habe seit Jahren Strom gestohlen – und zwar mithilfe eines eigens in der Erde vergrabenen Kabels von der Remise des ehemaligen Bahnhofes zu seiner Halle.

Interessant ist, dass es beim Bahnhof eigentlich keine Remise gibt. Der NÖN wurde nahegelegt, ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl zum Verbleib des Mannes in den politischen Ämtern zu befragen. Wohl aufgrund des Pfingstwochenendes konnte weder die Ortschefin noch die Exekutive oder die ÖBB für eine Stellungnahme erreicht werden – sehr wohl jedoch der angeschwärzte Landwirt.

„Wie mit den ÖBB vereinbart, hatte ich an deren Verteilerkasten von Ostern bis Ende April dieses Jahres ein Kabel angesteckt“, so der Bauer verwundert: „Wenn das jemandem wirklich so komisch vorkommt, warum fragt derjenige mich dann nicht gleich selbst?“ Der Landwirt konnte übrigens der NÖN einen Stromliefervertrag mit den ÖBB vorlegen, der auf den ersten Blick rechtens aussieht.

