Bauplätze werden jetzt vergeben

Mit dem Voranschlag 2023, dem Start der Vergabe der Bauplätze in der Hörstadt, der Freigabe für weitere Planungen für eine Gastronomie im Meierhof bis Abbruch der Arztgaragen wurden in der letzten Gemeinderatssitzung einige zukunftsweise Entscheidungen getroffen. Vereine dürfen sich über Subventionen freuen. Alle Beschlüsse fielen – bis auf die Planungen für den Meierhof – einstimmig.

Schon in dieser Woche soll mit der Vergabe der Bauplätze in der Hörstadt begonnen werden. Das Siedlungsgebiet liegt an der Ortseinfahrt von Auersthal und umfasst 19 Bauplätze, wobei die drei nördlich gelegenen in einseitig offener oder geschlossener Bauweise zu bebauen sind.

Die Bebauungsbedingungen sind an jene der Siedlung „Am Weidenbach“ angelehnt, allerdings etwas strenger. Der indikative Kaufpreis liegt bei 105 Euro pro Quadratmeter. Diskussionen gab es bei der Feinabstimmung der Bedingungen für das Wiederkaufsrecht der Gemeinde. Die Änderung zum örtlichen Raumordnungsprogramm waren ausgehängt, Einwendungen gab es keine. Die Kosten für die Hochwasserschutzbecken sind in der Gesamtkalkulation nicht enthalten.

Arztgaragen werden bald Geschichte sein

Die in dem an das alte Gemeindeamt anschließenden historischen Gebäude untergebrachten Arztgaragen müssen weichen. Das Haus wird abgerissen. Das ist notwendig, um für die Feuerwehr nach dem Neubau des Feuerwehrhauses eine genügend breite Ausfahrt zu ermöglichen. Der Plan, im rechten Trakt des Meierhofs einen Gastronomiebetrieb anzusiedeln, wird mit der Vergabe von detaillierten Planungsleistungen, die für das Bundesdenkmalamt notwendig sind, weiterverfolgt. Die dafür notwendigen Kosten in der Höhe von 39.400 wurden mit der Enthaltung von Josef Epp genehmigt.

Im Voranschlag für 2023 sind 4.205.900 Euro an Einnahmen und 3.495.700 Euro an Ausgaben budgetiert. Das würde ein Nettoergebnis von 710.200 Euro ergeben. Das Haushaltspotenzial liegt bei 144.000 Euro. Die größten Vorhaben sind mit 1,6 Millionen Euro das neue Feuerwehrhaus, für Wasser und Kanal rund 500.000 Euro und für die geplante Photovoltaikanlage auf Feuerwehrhaus 130.000 Euro.

Für die Erweiterung des Kindergartens um eine vierte Gruppe sind 150.000 Euro vorgesehen. Eine Bedarfsprüfung im nächsten Jahr wird Grundlage für die weiteren Entscheidungen diesbezüglich sein. An KIP-Förderung stehen 135.000 Euro zur Verfügung.

Der Musikverein und der Sportverein dürfen sich über je 3.000 Euro an Förderung freuen, wobei letzter noch zusätzlich 2.000 für Investitionen in die Beleuchtung und eine Zisterne erhält. Erstmals kam auch der Tennisverein mit 500 Euro zum Zug.

Gemeinderätin Silvia Hofegger (ÖVP) scheidet aus persönlichen Gründen mit Ende des Jahres aus. Sie erhielt eine Auszeichnung für 15-jährige Tätigkeit im Gemeinderat, Gerhard Rupp wurde für zehn Jahre geehrt und Markus Pamperl sowie Heinz Längle (alle ÖVP) für fünf Jahre.

