Der sehr deutliche Zugewinn von fünf Mandaten für die VP brachte etliche neue Mandatare in die Reihen der Türkisen. Entsprechend eindeutig fiel die Wahl für Marianne Rickl aus. Mit 15 von 16 Stimmen wurde die VP-Bürgermeisterin im Amt bestätigt. „Ich freue mich, dass ich weiter für die Gemeinde arbeiten darf“, so Rickl. Ebenfalls wieder ins Amt gewählt wurde Karl Pfalz von der VP als Vizebürgermeister mit 14 gültigen Stimmen. Eine Stimme entfiel auf Hannes Hautzinger, was diesen doch sehr erstaunte. Der Gemeindevorstand setzt sich neben Pfalz aus Hautzinger, Josef Köpf sowie Markus Pamperl und Heinz Längle (alle VP) zusammen, wobei die beiden Letzteren erstmals als geschäftsführende Gemeinderäte tätig werden.

Die Wahl war einstimmig. Rickl bot der einzigen SP-Mandatarin Sandra Groiß nochmals an, für den Vorstand zu kandidieren, was diese aber ablehnte.

Groiß wurde stattdessen als Vorsitzende des Prüfungsausschusses gewählt. Die weiteren Mitglieder sind Gertrude Bürbaum, Silvia Hofegger, Sonja Gruber und Walter Scheidl, alle VP. Die Wahl war einstimmig. Als Jugendgemeinderat wurde Hannes Hautzinger bestellt, Bildungsgemeinderat ist Heinz Längle und Umweltgemeinderat Markus Pamperl. Auch diese Wahl war einstimmig. Grundsätzlich hätte der Gemeinderat 19 Mitglieder. Da für die SP jedoch nur Groiß kandidierte, bleiben die weiteren drei SP-Sitze aber unbesetzt.

Im Anschluss an die Sitzung erhielten die ausgeschiedenen Mandatare aus der letzten Periode Ehrungen.