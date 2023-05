Groß-Schweinbarth „Die 47er“ treffen einander jedes Jahr

Lesezeit: 2 Min EM Edith Mauritsch

Mit 10 Jahren trat der Jahrgang 1947 in die Hauptschule Matzen ein. Bis heute kommen die ehemaligen Schüler regelmäßig zu Treffen zusammen. Foto: Edith Mauritsch

E s ist schon einige Zeit her, dass der Jahrgang 1947 in Matzen in die Hauptschule eintrat.