Die Herrin der Krippen

Alles begann mit einer in der Schule gebastelten kleinen Krippe ihres Sohnes. Heute nennt Eva Denk 210 Krippen ihr Eigen.

An die 50 Jahre ist es her, dass ihr Sohn in der Schule eine kleine Krippe bastelte. Damit war die Leidenschaft geweckt. „Auf Märkten und in Urlauben habe ich immer Ausschau nach Krippen halten“, berichtet Denk. Viele hat sie auch als Geschenk bekommen, von Familie und Freunden, die um ihre Leidenschaft Bescheid wissen. Nur drei gleiche finden sich, aber alle haben eines gemeinsam: Die Krippen sind sehr klein.

Da gibt es die Variante in der Zündholzschachtel oder in der Nussschale, geschnitzte sind dabei oder filigrane Kunstwerke aus Glas. Krippen aus Chile sind ebenso im Fundus wie Fundstücke von Märkten oder Selbstgemachtes von der Familie.

Jedes Jahr im Advent werden die Krippen herausgeholt. „Ich brauche drei Stunden, bis alles fertig ist – und es schaut jedes Jahr anders aus“, so die Sammlerin. Die kleinen Kunstwerke hängen im Vorraum an Spiegeln oder auf einem stilisierten Weihnachtsbaum aus Holz. Die Hauptattraktion sind zwei drehbare gedrechselte Halterungen, die extra für sie angefertigt wurden. „So können die kleinen Krippen frei hängen und sind gut zu sehen“, freut sich Denk. Und weiter: „Das bedeutet für mich Weihnachten!“