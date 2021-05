Die Pädagogin hat bereits die erste Teilimpfung. Drei Familien sind abgesondert. ÖVP Bürgermeisterin Marianne Rickl rief die Bevölkerung auf Anraten der Bezirkshauptmannschaft zum Testen auf.

Der Nasenbohrer-Test brachte es ans Tageslicht – drei Kinder einer Klasse sind COVID-19 positiv, was auch der nachfolgende PCR Test bestätigte. Bei allem anderen Schüler aus dieser Klasse fiel der PCR Test negativ aus. Die Klasse wurde auf Fernunterricht umgestellt, ein Freitesten ist nach einigen Tagen möglich.

„Die anderen Schüler werden normal weiterunterrichtet. Auch die Nachmittagsbetreuung wird fortgesetzt, es gab hier keine Kontakte“, informiert Rickl. Infiziert hat sich auch eine Pädagogin, trotz erster Teilimpfung. „Mir wurde versichert, dass mit FFP Maske unterrichtet, wird“, so Rickl weiter. Die Lehrerin hat dem Vernehmen das Virus auch an ihren Ehemann weitergegeben.

Seitens der Bezirkshauptmannschaft wurde angeregt, dass sich die Ortsbevölkerung möglichst zahlreich testen lassen soll. Ein entsprechendes Rundschreiben an die Bürger ist bereits in Verteilung, die Information kam auch elektronisch über die Homepage. Rickl hat mit ihren Amtskollegen aus Bad Pirawarth vereinbart, dass die Teststraße dort am Donnerstag bereits eine Stunde früher öffnet. „Es werden alle drankommen, die sich testen lassen möchten“, versichert die Ortschefin und hofft, dass es damit zu keiner weiteren Verbreitung des Coronavirus kommt. Insgesamt sind mit 25. Mai sechs positive Fälle in der Gemeinde zu verzeichnen.