Ein Leben im Dienste der Menschheit: Helmut Legat geht in Pension

Eine besondere Auszeichnung für ein Leben für die Medizin. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verlieh dem langjährigen Gemeindearzt Helmut Legat den Berufstitel Obermedizinalrat. Seit 35 Jahren sorgt der Mediziner für das gesundheitliche Wohl der Bürger. Mit 1. Jänner 2023 geht Legat in Pension.

Schon mit 13 Jahren wollte Legat Arzt werden. Allerdings Tierarzt, beeinflusst vom Vater seines besten Freundes, in dessen Tierarztpraxis er in den Ferien mithelfen durfte. Dieser Mann gab dem jungen Legat aber auch den ersten „Stupser“ in Richtung Humanmedizin. Seine Aussage damals: „Da ist nicht so eine brotlose Kunst wie Tierarzt.“

Während seines Studiums arbeitete Legat offiziell nebenberuflich, eigentlich aber Vollzeit als männliche Krankenschwester im Krankenhaus Lainz. Zwei von diesen vier Jahren war Legat als „Stationsschwester“ tätig – ein gendergerechtes Pendant gab es damals noch nicht. Es war der Neuropathologe Kurt Jellinger, der in dieser Zeit sein medizinisches Interesse vollends weckte.

„Ich lernte meinen Beruf von der Pike auf, was als Arzt für mich viele Vorteile brachte“, sagt Legat heute über diese Zeit. Als Turnusarzt in St. Pölten entdeckte Legat das Talent zu operieren. Landarzt wollte er trotzdem werden und so kam Legat samt Familie 1987 nach Groß-Schweinbarth. „Das war ein Kulturschock: Von damals einem der modernsten OP-Säle in die – nobel ausgedrückt – einfache Praxis“, so Legat mit einem leichten Schmunzeln.

Die OP-Zeit trug Früchte, kleinere Operationen und Wundversorgungen machte er selbst, was bei den Patienten gut ankam. Ab 1988 half Legat mit, den Notarztwagen im Bezirk auszubauen, war Mitbegründer des Notarztvereins, fuhr selbst als Notarzt neben den damals noch üblichen Wochenenddiensten und war auch Rot-Kreuz-Arzt und später Feuerwehrarzt.

„Ich habe in 35 Jahren nie Überforderung gespürt“

„Ich habe in diesen 35 Jahren nie Überforderung gespürt, obwohl sehr viel zu tun war“, resümiert Legat. Sein Dank gilt der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit, seiner Frau Renate als seine rechte Hand in der Ordination, dem Ordi-Team und natürlich seinen Patienten.

Mit dem Erreichen seines 70. Lebensjahres muss Legat aus der Praxisgemeinschaft ausscheiden. Die Gemeinde und die Patienten sind in der glücklichen Lage, dass mit Anneliese Denner eine Nachfolgerin in den Startlöchern steht. Nur wenige können sich vorstellen, dass Helmut Legat ohne „seine“ Medizin kann, was auch in seinem Abschlusssatz anklingt: „Ich glaube, ich werde wieder einmal der ,Doktor‘ in Groß-Schweinbarth.“

