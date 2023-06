Eine Islam-Kampfparole „ziert“ den Bahnhof

Der seit Jahren ungenützte Bahnhof wurde Ziel von Schmierereien. „Der Islam wird sigen steht“ dort, orthografische Mängel inklusive. Ein Passant entdeckte die unrechtmäßige Verzierung. „Haben wir in unserer beschaulichen Gemeinde schon Favoritner Verhältnisse? Wehe, das wären andere Parolen. Da wäre die Aufregung bei Ämtern und Behörden groß“, spielt der Bürger (Name der Redaktion bekannt) auf die Ausschreitungen in Wien an.

Die NÖN fragte bei ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl nach: „Anzeigen können das nur die ÖBB als Eigentümer des Gebäudes. Ein Foto wird von uns weitergeleitet.“ Zwischenzeitlich bestätigte der Pressesprecher der ÖBB, Christopher Seif, dass Anzeige erstattet wurde. FPÖ- Landtagsabgeordneter Dieter Dorner, mit dem Foto konfrontiert, zitiert: „Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Inhaltlich möchte ich auf den Unfug gar nicht eingehen.“

Ob ein dummer Streich oder handfeste Religionsproblematik, lässt sich derzeit mangels weiterer Erkenntnisse nicht sagen. Fakt ist allerdings, dass Gebäude nicht zum ersten Mal mit i Parolen beschmiert wurden. So war auch schon die Volksschule oder erst kürzlich ein Keller am Königsberg Ziel von Attacken.