Flucht von der Großstadt ins kleine Dorf

Eine Fahrstrecke von rund 1.700 Kilometer haben sie überwunden, Anfang März sind sie in Österreich angekommen, seit ungefähr einer Woche bei einer Gastfamilie in der Gemeinde – Julia mit Tochter Polina und Svetlana mit Sohn Renat. Vier von unzähligen Kriegsflüchtlingen aus Saporischschja in der Ukraine.

Samstagnachmittag kommen alle am großen Esstisch der Familie Fabian zusammen. Die vier Ukrainer stellen sich mit ihrem Namen vor – auf Deutsch – und freuen sich sichtlich, schon einige Worte in dieser für sie vollkommen fremden Sprache zu können. Das weitere Gespräch läuft über eine Übersetzungs-App am Handy und in Englisch mit Polina. Sie besuchte die 11. Klasse, steht kurz vor ihrem Abschluss, hatte als Wahlfächer Englisch und Französisch und möchte Dolmetscherin werden. Julia ist Sekretärin in einem Kindergarten. Svetlana arbeitete als Verkäuferin. Ihr Sohn Renat hat ebenfalls schon klare Vorstellungen von seiner beruflichen Laufbahn. Er möchte Programmierer werden.

Die beiden Männer sind noch in der Ukraine und sie waren es auch, die die Familien schon sehr bald weggeschickt haben. Julia berichtet: „Es war noch ruhig bei uns, doch es gab jeden Tag Sirenenalarm.“ Die Kämpfe kommen indes näher, der Kontakt mit den Ehemännern funktioniert aber noch.

Ihre Fluchtroute führte sie zuerst nach Lemberg, wo sie einige Zeit blieben. Dann sollte es weitergehen nach Deutschland. Eine bekannte Familie, mit der sie unterwegs waren, fuhr jedoch nach Österreich und so kam es, dass die vier auch hier gelandet sind. „Es ist sehr schön hier und wir freuen uns sehr, dass wir bei Brigitte Fabian so freundlich aufgenommen wurden“, sagt Julia. Der erste Ausflug führte nach Wien, von der Stadt sind sie sehr begeistert. Unbedingt wollen sie den Tierpark besuchen. Unbedingt wollen die beiden Frauen mit ihren Kindern auch wieder zurück in die Ukraine.

Flucht aus Stadt mit 750.000 Einwohnern

Saporischschja hat rund 750.000 Einwohner und ist die Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks im Süden der Ukraine. Überwiegend wird Russisch als regionale Amtssprache gesprochen. Am Dnepr gelegen ist die Stadt Zentrum der Schwerindustrie. Es gibt Fabriken für Flugzeugmotoren, Landmaschinen und Motorfahrzeuge.

Der Hafen ist Umschlagplatz für Güter aus dem Donezbecken. Die Flussstraße führt direkt in das rund 300 Kilometer entfernte Schwarze Meer. Alles potenzielle Angriffsziele der Russen. Mittlerweile ist die Front bis an den Stausee herangerückt.

Brigitte Fabian möchte an der Stelle ihren Dank aussprechen für die Unterstützung, die sie seitens der Ortsbevölkerung erhalten hat. „Viele haben gefragt, was gebraucht wird, haben Hausrat, Bettwäsche und sogar einen Begrüßungskuchen gebracht“, ist Fabian gerührt.

Sie weiß, wovon sie spricht: Fabian, Jahrgang 1940, kam als Kind über verschlungene Pfade als Kriegsflüchtling aus dem Banat nach Österreich.

