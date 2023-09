Gemeinde stellte Weichen für die Zukunft

Thomas Heissenberger von der NÖGIG präsentierte die Parameter: 42 Prozent Anschlüsse, Bindung für mindestens zwei Jahre, Anschlussgebühr für ein Einfamilienhaus einmal 300 Euro inklusive Leerrohr und Hausanschlusskasten. Das gilt jedoch nur bei Vertragsabschluss in der ersten Phase, später wird es teurer. Auswählen kann an zwischen rund 20 Providern, die Netzgeschwindigkeit liegt zwischen 150 Mbit/s und 1.000 Mbit/s. Heissenberger betonte, dass die Mitarbeit der Gemeinde bei der Kundengewinnung notwendig sei: „Nur aufzeigen reicht nicht.“ Der Gemeinderat fasste einen Grundsatzbeschluss zur Umsetzung mit der Enthaltung von geschäftsführendem Gemeinderat Josef Köpf, der meinte: „Ich renne sicher nicht von Haus zu Haus.“

Gemeindeeigene Deponie bleibt für Grün- und Strauchschnitt

Mit 2. Oktober öffnete das regionale Wertstoffsammelzentrum in Schönkirchen-Reyersdorf. Die gemeindeeigene Deponie Ziegelofen und das Sammelzentrum werden noch bis Ende des Jahres wie gewohnt geöffnet bleiben. Für Grün- und Strauchschnitt wird die Deponie Ziegelofen ab Beginn der Saison frei zugänglich sein. Der Gemeinderat appelliert hier an die Disziplin der Bürger und behält sich den Einsatz von Überwachungskameras vor. Sollte das alles nichts nützen, steht die gänzliche Schließung im Raum. Wichtig: Für die Nützung des neuen Sammelzentrums braucht es eine Zutrittskarte, die über den G.V.U. kostenlos angefordert werden kann. Rickl dazu: „Die Mitarbeiter des Gemeindeamtes helfen gerne.“

Weiters fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer PV-Anlage am Dach des neuen Feuerwehrhauses. Für die notwendige Zuleitung zur Trafostation wurden bereits die Bahnstraße aufgegraben und der Gehsteigbereich neugestaltet. Die Blumenbeete sind weg, dafür gibt es jetzt mehr Parkbuchten. ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl informierte: „Wir überlegen das Modell einer Bürgerbeteiligung.“

Bäume und Stauden für den Feuerwehrplatz

Wenn das mal kein schlechtes Omen ist! Just beim Punkt Bepflanzung des Feuerwehrplatzes fiel die Verbindung mit dem Präsentationsbildschirm aus, was Köpf zu der Aussage veranlasste: „Das interessiert ja eh keinen, was wir hier einsetzen.“ Amtsleiter Stefan Cerwinka konnte das Problem jedoch rasch beheben. Der Bepflanzungsvorschlag von „Natur im Garten“ sieht Bäume, Sträucher und Stauden vor, dazwischen Rasen. Die geschäftsführenden Gemeinderäte Hannes Hautzinger und Heinz Längle (beide ÖVP) meldeten Bedenken an, ob die Gemeinde in der Lage sei, so ein Beet zu pflegen. SPÖ-Gemeinderätin Sandra Groiß schlug vor, die Pflege interessierten Bürgern anzubieten.

Die Kosten von rund 17.000 Euro reduzieren sich mit einer Förderung und der Stützung durch die EVN auf rund 4.000 Euro für Pflanzen, Substrat und Arbeit durch die ausführende Firma. Die Umsetzung soll noch heuer erfolgen. Der Antrag wurde mit der Gegenstimme von Hautzinger angenommen.

Weitere Beschlüsse