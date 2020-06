In der ersten ordentlichen Gemeinderatssitzung nach der coronabedingten Pause mussten 29 Tagesordnungspunkte abgearbeitet werden. Hauptthemen waren der Rechnungsabschluss sowie Weichenstellungen für die Übersiedlung des Gemeindeamtes. Vereine dürfen Hofkeller und Meierhof für Jahresversammlungen kostenlos nutzen.

Die Gemeinde darf auf positive Zahlen im Rechnungsabschluss 2019 blicken. Im ordentlichen Haushalt wird ein Überhang von rund 631.000 Euro ausgewiesen. An Darlehenstilgungen wurden 456.00 Euro geleistet. Die Rücklagen verringerten sich auf rund 770.000 Euro, Grund waren Zahlungen von rund 70.000 Euro für den Kindergarten.

Das Gemeindeamt wird in den alten Kindergarten am Hauptplatz übersiedeln. Dafür sind Umbauarbeiten nötig. So ist eine Anpassung der Sanitärräume an die neue Nutzung erforderlich. Auf Basis einer Kostenschätzung über rund 117.000 Euro werden nun die Gewerke ausgeschrieben. Der Beschluss fiel einstimmig.

Ebenso einstimmig fiel der Beschluss für eine Vorentwurfsplanung samt Kostenschätzung für einen Neubau des Feuerwehrhauses. Auf dieser Basis wird die weitere Vorgangsweise entschieden. Auch dieser Beschluss war einstimmig. Gegenstimmen der SP-Mandatarin Sandra Groiss gab es für den Weinviertel-Rastplatz am Birngrund. Groiss bekundete schon im Gemeinderatswahlkampf, dieses Projekt für eine unnötige Ausgabe zu halten. Mit der Beauftragung eines Gutachtens, ob der Neuberg/Sandberg ein erhaltenswerter Landschaftsteil ist, war Groiss ebenfalls nicht einverstanden. Hier geht es vor allem um den dort angesiedelten Heurigenbetrieb.

Die Siedlungsgenossenschaft NBG wird in der neuen Siedlung „Am Weidenbach“ 24 Genossenschaftswohnungen errichten. Die Gemeinde verkauft ein entsprechendes Grundstück zum Preis von 85 Euro pro Quadratmeter. Die Gemeinderäte Gertrude Bürbaum, Silvia Hofegger, Sonja Gruber und geschäftsführender Gemeinderat Hannes Hautzinger sowie VP-Bürgermeisterin Marianne Rickl wurden zu Kulturbeauftragten bestellt. Als EU-Gemeinderätin wird Sonja Gruber fungieren.

Da viele Vereine über nicht so große Räumlichkeiten verfügen, dass Jahreshauptversammlungen unter den Abstandsregeln durchgeführt werden können, stellt die Gemeinde Hofkeller und Meierhof gratis bereit. Einen Mieterlass gibt es für den Krippenbauverein, der Sportverein erhält ein Drittel der Kosten für die Rasensanierung.